Sobre: Pablo Iglesias

Vamos a empezar diciendo algo clarinete, el señor Pablo Iglesias Turrion no me cae especialmente bien, me parece un puto flipao. Tiene labia y un buen arsenal de recursos intelectuales, pero tiende a engorilarse con discursitos grandilocuentes, y pues oye, que no es mi rollo. Entiendo que es necesario para eso que dicen de enardecer a las masas para detonar un cambio pero eso apela a ciertas masas con las que no me siento a gusto. Después seguro que a petit comité es majo, pero así de entrada es un tipo que me da bastante pereza.

Dicho esto el Pableras (chepas para ti, amigo fachorra) es un tipo que ha querido reformar el lodazal de estado que tenemos montado, con mayor o peor fortuna (ha tenido sus triunfos y sus derrotas) pero lo ha intentado, porque aqui todos nos las damos de adultos pero sabemos perfectamente la carrera de ratas que tenemos montada en el congreso de los diputados, en los ayuntamientos, en las diputaciones y demás chiringos políticos del país. Un sitio de apariencias donde los que ostentan los cargos finjen no tener culo y que eso que hiede ha sido el pedo del rival.

El señor Iglesias era perfectamente consciente de la cochiquera, es su especialidad académica, y ha intentado jugar al juego, presentarse como un hombre recto y sin culo, como todos los candidatos, y jugar a señalar los pedos de sus rivales. Pero todos tenemos culo y tarde o temprano de todos sale alguna ventosidad.

Como ambos sabemos que eso es lo mas normal del mundo, y a todos nos huele mal el ojete, al final la diferencia entre rojos y azules es adivinar que pestilencia es la que peor huele. Hay dos maneras fundamentales, metiendo la nariz en el buyamen del candidato y oliendo, o fiarnos de quien supuestamente la ha metido y olido.

En ese patio de recreo de ratas que es la actividad politica de este país es de sobra conocido que la gente no tiene moral para ir olfateando traseros, prefiere que otros olfateen por ellos y deciden a quien fiar su criterio, por lo que gran parte de la actividad politica recae en acariciarle el hombro a influencers de ojete. Si tu dices que mi culo huele a azahar, yo te rasco la espalda, nada nuevo.

Los medios de comunicacion no han hecho con Iglesias nada que antes no hiciesen con otros, yo era pequeñin, pero recuerdo perfectamente las sobradas con Anguita tachandolo de loco

No estoy seguro de si llegaron a tal nivel de acoso del que ha papado Iglesias, yo era un crio, pero que la maquina estaba a a full para los estandares de la epoca hasta el punto de ser una de las causas que provocó su dimisión si.

Y me vendrán con que no se puede comparar porque el culo de Anguita era estrecho y recio y olía a hierba recién cortada, y tienen razón, Anguita es muy diferente a Iglesias en un aspecto fundamental y es que está muerto y muerto ya no molesta, entonces permitimos que se idealice su figura y no tenemos que decir que su ojete estaba podrido de mierda y era un puto loco, que era lo que se soltaban las mismas personas que ahora lo encumbran, cuando este estaba en activo. Cosas de la muerte, ironías de la vida.

El caso es que el problema sigue ahí, que a unos se les piden los más altos estándares de moral, esfuerzo, trabajo, sacrificio y honradez y juegan a un juego trucado con otros a los que, como ya sabemos de que palo van, pues les pedimos un máster de la Juan Carlos tercero en escupir huesos de aceituna. Y se va haciendo peor a medida que el márketing político se perfecciona para ofrecernos no ya un voto en base a una filosofía política, ideología económica, creencia religiosa... Programa. Si no en base a los sentimientos que te despierta. Porque una cosa era el clásico lloro de que los partidos políticos no cumplen el programa con el que se promocionaban, otra es que directamente ya no haga falta promocionar ningun programa.

Y esa es mi autocrítica, tenemos el gobierno que nos merecemos, la gente ha hablado y ha optado por el márketing vacío y el fingir, como niños pequeños, que hay gente sin culo, ninguna novedad, suerte a todos y al chepas... Pues oiga buen hombre, me parece usted un flipado y entiendo del todo que diga anda y que os jodan y se vaya a su casoplon a echarse una birra en la piscina, mucho ha aguantao, yo tambien lo haría. Pero el panorama políticio ahora mismo no está pa echar cohetes.

Y Errejón y Yoli... Calentad nuca que ahora las collejas... van pa vosotros.