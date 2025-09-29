Sobre los jóvenes fascistas

Hace poco salió una notica sobre como los chavales jóvenes se están escorando mucho a la derecha y se hacen muchos análisis sobre el tema (muchas veces echando la culpa a la izquierda porque patatas) y yo quiero hacer el mio propio basado en mis estudios en la universidad de mis cojones morenos:

Hace ya suficiente tiempo que los hombres agresivos y violentos fueron borrados de Europa con dos guerras mundiales.

No recuerdo donde leí esa teoría sobre que Europa es un lugar seguro donde vivir porque durante el siglo XX nos dedicamos a eliminar a cualquiera que tuviera la mas minima capacidad de agredir o asesinar a otro (recordemos que en las guerras mundiales en la mayoría de los paises alistarse era "voluntario") y lo hicimos con tal saña y eficiencia industrial que los hombres que quedaron no tenían la genetica de los violentos, de hecho explicaba que otros lugares del mundo como EEUU, Latinoamérica o África que no habían sufrido la matanza industrializada a ese nivel seguían siendo lugares peligrosos.

Y bueno, parece ser que ha pasado suficiente tiempo como para volver a tener un 10 o 15% de jóvenes con la tendencia a agredir a los demás.