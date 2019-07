Sobre: El INE (Volumen I, apéndice: en respuesta a criticas)

(Viene de..)

www.meneame.net/m/gilipolleces/sobre-ine-volumen-i

Tras la publicación del artículo I obteníamos una única conclusión de partida, la imagen prototípica del inmigrante Español dista bastante del menor de edad de origen Africano, se trata de un Europeo o Sudamericano de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.

Esa afirmación ya calentó los comentarios y me he encontrado con críticas que voy a agrupar en tres tipos.

A) No tienes puta idea, mi percepción personal es X / los datos que he leído en mariliendres.com son Y / eres tonto y te huele el aliento a culo.

Paso, soy así de borde, vamos a practicar algo que se llama existencia de la evidencia formal, yo he presentado una proposición con base a la existencia de pruebas de un organismo formal, si no presentas pruebas que lo refuten en base a evidencias de algo con el mismo nivel de credibilidad (no vale “en mi barrio hay un moro” para justificar tu percepción del problema) sinceramente y con cariño te puedes ir a tomar por culo, estamos hablando los mayores. Y no aceptaré nada con un nivel de rigurosidad más bajo por una sencilla razón, la sospecha de que hay muchos colectivos de espectros ideológicos muy separados que estudian en el instituto tecnológico de mis huevos morenos, ya sea unos por criminalizar colectivos y pedir mano dura como otros para alertar de emergencias para pedir incrementos de subvenciones, como a ninguno de los dos les puedo conceder el beneplácito de la duda sobre si son o no fiables vamos a ceñirnos a las entidades que podemos suponer como oficiales y con un mínimo de rigurosidad

B) Cuestionamiento a la metodología del INE (quejas que más o menos empiezan a ser razonables)

ine.es/metodologia/t20/t2030277.pdf

De lo que he podido encontrar el INE elabora sus estadísticas en base más o menos a los padrones municipales… jooo… ska… pero entonces no estas contabilizando los inmigrantes ilegales que no se empadronan. Cierto, pero también es cierto que si bien la normativa cambia con cada ayuntamiento y no me voy a poner a citar el caso específico de Castrillo de los Polvazares provincia de León, pero… toda persona que resida en España está obligada a empadronarse en el municipio de su residencia habitual. Esta obligación incluye a españoles y extranjeros, no estando sujeta a su situación de residencia ilegal en España en el caso de éstos últimos

El origen exacto de esa afirmación la saco de (por buscar un ejemplo que me viene a mano, tu ayuntamiento tendrá la suya propia) la web del ayuntamiento de Madrid, en el apartado de ¿Tiene alguna consecuencia el empadronar a una persona que se encuentra en situación ilegal en España?

sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e1528

Si pero… ¿Para qué van a inscribirse en el padrón? Sencillo, es el inicio del trámite para la regulación de los permisos de residencia y trabajo (que vamos a suponer son el objetivo del emigrante, si eres emigrante y tu objetivo es no obtener la nacionalidad jamás, creo que tienes un puto problema) le da derecho al carnet de asistencia sanitaria (y las ayudas sociales y esas cosas que se supone que vienen a robarnos) es fundamental para que se le valide el permiso de conducir (todos esos moritos con furgo, aunque sean ilegales, circulan con algo) es imprescindible para la escolarización de cualquier menor (si el menor está en un centro, va a clase aunque se las fume, y si va a clase está empadronado) y absolutamente cualquier otro trámite relacionado con extranjería o sea que creo bastante prudente afirmar que sí, de las primeras cosas que hace un extranjero en España sea cual sea su situación es empadronarse por lo que el informe del INE me parece un dato lo suficientemente representativo como para darlo por bueno.

La cosa supongo que tiene su lógica, si no los dejan empadronarse el estado no tiene manera humana de saber cuánta gente vive en X (ojo ni el estado ni cualquier otra organización, porque ya me dirás de donde recogen los datos si no), supongo que dejan una puerta abierta aunque no signifique un permiso de residencia para poder dimensionar infraestructuras, elaborar informes como estos, aplicar políticas de control… etc Si esto no fuese así amiguitos, por mucho que escondas una realidad, la realidad existe y acabaríamos teniendo problemas por cerrar los ojos a ella.

Los datos del INE son públicos, de donde los sacan los explican, la legislación es fácilmente comprobable si existe alguna duda

C) Has cometido un error por no contabilizar los orígenes con país de origen = país de nacimiento/ he encontrado en el INE estadísticas más nuevas (bien, quejas totalmente válidas, soy un ceporro, y sobre todo bien joder bien quejas de alguien que se ha molestado en ir a buscar los datos por su cuenta y ver si le están timando, ese es el puto espíritu, a ver si nos acostumbramos a cuando escuchamos algo hacemos un mínimo de ejercicio crítico y revisamos sus fuentes)

Es cierto, hay estadísticas más nuevas publicadas que no había visto, y puede haber discrepancias entre buscar de donde vienen y su nacimiento, un tipo puede ser de Argel y haber entrado a España desde Marruecos (gracias por el apunte @imaginateca ) con lo que me veo obligado por decencia a si bien sin entrar en tanto detalle como el anterior artículo si publicar las correcciones, utilizando como fuente esta

ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24289

Vamos pallá

El flujo por edades sigue concentrándose en la franja desde los 20 a los 44, nuestro emigrante prototípico es mayor de edad

Y lo es siendo un muy respetable 70,55% más probable que sea adulto en edad de trabajar (de 20 a 59 años por tirar así a ojo) que un crio (de 0 a 19) con apenas el 22,58%, y ojo, aquí estoy contando críos con edades comprendidas desde los 0 hasta los 9 años, y no sé qué me da que un crio por muy macarra que sea con 4 años no es que represente “peligrosidad social”, si nos movemos a adolescentes que entrarían en la categoría de posibles pedazo de quinquis (de 10 a 19 y ojo que abro mucho la mano con niños de 10) el porcentaje cae hasta los 12,15%.

Con respecto a la serie histórica

Aquí sí que hay cambios, hay una tendencia al crecimiento de todos los rangos de edad por igual, con valores similares a 2008 pero siempre manteniendo la proporcionalidad o sea que no, no llegan más menores ahora, llegan más o menos en la misma proporción.

Origen utilizando país de nacimiento

Los datos nuevos permiten agregación por continentes, yupiii, vemos de un plumazo como está la cosa

Sudamérica se coloca en cabeza, las cosas han cambiado desde 2016, con casi el doble de su inmediato seguidor, la unión Europea y casi 3 veces más que la tercera África.

Con lo que me tengo que retractar de mi relato, el emigrante prototípico ya no es Europeo, los sudacas nos atacan, eso sí, sin mucha revuelta social más allá de la proliferación de sitios de comida venezolana. Voy a centrarme en las regiones representativas por aquello de no escribir la biblia en un apéndice.

· Europa comunitaria, sin novedad en el frente, rumanos e ingleses siguen dominando la gráfica a espera de los últimos resultados de la liga de balconing

· África, sin novedad en el frente, marroquíes dominan independientemente que ponga país de origen o lugar de nacimiento, la cosa apenas varía

· America del norte, esta la pongo por simple curiosidad, si marco el lugar de nacimiento en vez de país de origen el volumen se iguala un poco entre Mexico y Estados unidos… pero siguen siendo más yankees… Y ya por fin sale Canadá y sale con su nombre, puede que el INE les perdone por lo de Celine Dion, pero yo jamás

· Centroamérica, hay cambios, si bien sigue dominando Honduras aparece Nicaragua y Cuba, los temidos Dominican Dont Play son el cuarto lugar…

· Sudamérica, sin cambios, Venezolanos y Colombianos y a ya mucha distancia pero hablando por los codos sobre si mismos los Argentinos.

Histórico total

El mayor de los errores, si la emigración ha subido, soy un mongol, soy un cateto mea culpa, estamos a niveles de los años de la crisis, ojo, pero no mucho más, no con proporciones muy diferentes de rangos de edad y no con orígenes exóticos, estamos en resumidas como siempre, pero ahora con más gente diciendo “que vienen los moros”

Conclusion tras las rectificaciones: El emigrante estándar es un adulto en edad de trabajar con origen latinamericano, más probablemente sudamericano con preferencia Colombia y Venezuela, sigue sin justificarse el realto y una vez más os animo a buscar fallos en la argumenacion revisando los datos, esto es lo sano y lo productivo, soy mongolo y consciente de mi idotez y siempre me puedo equivocar, por ello publico en idioteces, razonar sobre ello es bueno, soltar cuñadeces no.