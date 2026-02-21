Sobre la importancia del parlamento

Para aquellos que piensan que es importante que la nación imponga más aranceles, entiendo que la decisión de hoy resultará decepcionante. Todo cuanto puedo ofrecerles es que la mayor parte de las decisiones que afectan a los derechos y responsabilidades de los estadounidenses (incluyendo el deber de pagar impuestos y aranceles) se canalizan a través del proceso legislativo con razón. Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede ser tentador dar esquinazo al Congreso cuando surge algún problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era la entera razón de su diseño. A través de ese proceso, la nación puede usar la sabiduría conjunta de los representantes electos del pueblo, no sólo la de una facción o un hombre. Ahí, la deliberación templa el impulso, y el compromiso martillea desacuerdos hasta convertirlos en soluciones viables. Y puesto que las leyes tienen que alcanzar un apoyo tan amplio para sobrevivir al proceso legislativo, éstas tienden a perdurar, permitiendo que la gente planee sus vidas de maneras que no podrían si las reglas cambian de un día para otro. En conjunto, el proceso legislativo ayuda a asegurar que cada uno de nosotros diga su parte en las leyes que nos gobiernan y en el futuro de la nación. Para algunos, hoy el peso de esas virtudes se vuelve aparente. Para otros puede no parecer tan obvio. Pero si la historia es guía alguna, las tornas cambiarán y llegará el día en que los decepcionados por el resultado de hoy apreciarán el proceso legislativo como baluarte de la libertad que es.

Neil Gorsuch, voto particular en la sentencia Learning Resources v. Trump, página 46.

www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf