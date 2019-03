Sobre: Las cosas del follar

El frotis mola, no es una novedad, conozco poca gente a la que no le guste el fornicio, mejor en pareja aunque sin hacer ascos a elevar el número de participantes, son cosas de la oxitocina, serotonina, endorfinas, feniletilamina... y todo ese chorrón de droja gratis que se desata en tu cerebro cuando te soban la pepitilla o te acarician el ciruelo, si es que en el fondo no somos más que yonkis. Y a veces, incluso lo hacemos con cariño, y la cosa también mola, poner la ñoñez de turno que te avergüenza delante de tus colegas como música de ambiente y empotrar y ser empotrado a ritmo de obviedades mil veces cantadas. Hay mil maneras de rozarse, y tiene su gracia probarlas, es una afición barata, relativamente sana y mundialmente aceptada.

Digo relativamente sano, siempre tiene sus cosas, vamos, no me malinterpretéis, frotaos chavales pero frotaos con protección, y no la uséis porque os lo diga un reconocido trol de internet, hacedlo tras una búsqueda en google fotos de “gonorrea”, “sífilis”, “papiloma”... mientras merendáis, a ser posible algo pringoso, que chorree, creedme... mejora la experiencia. Tras ello buscáis a vuestro profesional médico titulado de confianza y le preguntáis a él, en persona, a la vieja usanza. Hay veces que recibir información como antaño es la mejor manera de que te llegue algo de calidad y sin intermediarios.

¿A qué viene esta obviedad? A que por fuentes que no vienen al caso he llegado a esto:

www.fundacioncofgetafe.org/curso-monitores-rf

No sé... Cuando veo el sello de una universidad en algo, en un titulo, pero luego ese título no aparece en la página de la universidad me da que pensar, soy un tipo muy desconfiado, cuando ese título expone las bondades de la planificación familiar por métodos naturales la verdad, es que todo lo que hay de malo en mi salta, y me hace ser todavía mas suspicaz.

Suena raro que exista una cátedra de una universidad (Cátedra Gianna Beretta) con temas tan como mínimo polémicos y que una búsqueda de la misma solo te lleve a las páginas de diócesis cristianas.

www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/convocatorias/235-convocatori

Si sigues tirando del hilo llegas a sitios como este

www.woombesp.es/

Con canales de youtube como estos

www.youtube.com/channel/UCNbCELQ0fQVjfPQRqpWd8Cw

Donde ves un barniz "científico" a cosas que, sin ser médico, te chirrían un poco, y como soy bastante cateto y esto me consta que está siendo utilizado al menos en Madrid para adoctrinar sobre planificación familiar y sexualidad responsable, me ha saltado la duda de si alguno de los médicos presentes me puede cerrar la boca sobre esto, porque la verdad es que oler me huele fatal y quiero estar equivocado.