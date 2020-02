Sobre el contagio asintomático del coronavirus 2019-nCoV de Wuhan  

La información de la epidemia del coronavirus 2019-nCoV de Wuhan avanza a un ritmo difícil de seguir. El 29 de enero apareció en prensa que este virus es contagioso antes de presentar síntomas (durante el periodo de incubación). Hoy se publican en The New England Journal of Medicine las primeras pruebas de este hecho. Los primeros contagiados en Alemania se contagiaron y contagiaron sin presentar síntomas hasta cuatro días más tarde.