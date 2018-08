Slavoj Žižek: La corrección política es una forma más peligrosa de totalitarismo

Sólo sé que cuando estaba en Missoula, Montana, me puse a conversar muy amigablemente con unos “Nativos Americanos” [la forma políticamente correcta de decir “indios”]. Ellos detestan ese término, y me han dado una maravillosa razón. Me dijeron: ¿“Nativo Americanos”? … ¿y los otros qué son “Cultural Americanos”? ¿Entonces qué? ¿Nosotros seríamos una parte de la naturaleza? Me dijeron: “Preferimos mucho más que nos llamen ‘indios’. Al menos nuestro nombre es un monumento a la estupidez blanca, por creer que estaban en la India”