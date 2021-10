"Slap a teacher": la última moda en los centros educativos

Consiste en lo que se ha hecho llamar en los USA (ojo que copiamos todas su gilitonteces) el «Slap a teacher» que, si ustedes no han entrado todavía en la panacea del bilingüismo, quiere decir «dale un bofetón al profe». Luego, porque si no evidentemente no tiene gracia, hay que subirlo a Tiktok para uso, disfrute y deleite del personal en sus tablets o en sus chromebooks. Total, a los centros se viene a ser feliz y eso les divierte mogollón: vayan calentando el pescuezo y los mofletillos para que no les pille por sorpresa.