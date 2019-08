¿Por qué Pedro Sánchez ha repetido a todas horas y en todos los formatos la acusación que tanto ha gustado a ciertos medios de que Unidas Podemos no estaba interesada en debatir contenidos sino solo en reclamar sillones? ¿Acaso no sabe Pedro Sánchez qué poco se consigue en política si no se reclama y defiende desde un sillón?