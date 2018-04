Sipirman: "Érase una vez el servicio de Trauma infantil.."  

Spiriman: "Como siempre os pido máxima difusión. Parece mentira que a estas alturas no me conozcáis aún, pero lo entiendo. Os cuesta creer a muchos que lo que estoy haciendo lo hago por otros y no por mi. Soy así. Aunque me pierdan mis criticadas formas. Voy hasta el final en lo que hago. Y eso, os aviso, es muy peligroso.