Sionismo profundo

Punto de vista de un sionista convencido. Una de las mentes más brillantes de la ciencia moderna. Y un pro-genocidio como explica en el artículo. Lo traigo para que podamos leer lo que piensan los sionistas inteligentes no políticos ni israelies. [EN]

#4
El mismo argumento que cuando se lanzaron las dos bombas atomicas, evitarian mas muertes en el futuro, como si las ansias expansionistas de Israel se fueran a acabar en Gaza, no hay mas que ver lo que estan haciendo en Cisjordania, alli no se puso al hijo de nadie en las vias del tren, aun asi, allí están. Una justificación basada en el mar menor, una demostración de una muy mala memoria o desconocimiento sobre la historia de Hammas, su creación y su financiación, una visión que no simpre…   » ver todo el comentario
#3
El artículo empieza su rocambolesca hipótesis con: "imagina que un asesino [musulmán] que ha matado a casi toda tu familia, rapta a tu hija pequeña y la ata a las vías".

No tenemos que imaginar nada ni enredarnos con falacias lógicas. Tenemos muy claro que los que han matado a familias enteras son los sionistas. Pueden hacer las piruetas que quieran.
#1
Se que la entrada se puede considerar micro-blogging, he intentado ser preciso y no dar mi opinión en ella. Pero no hay una parte de artículo que definiera la mierda que os vais a encontrar.
Aviso para meneantes: Ese tio, con su 180 de CI, está enfermo. Le han lavado su extraordinario cerebro como al resto de los sionistas.
#5
#1 Menudo personaje :wall: (el autor, no tú).
Lo que no se da cuenta, no puede, es que los dos primeros párrafos se pueden leer desde el punto de vista palestino sin cambiar absolutamente nada.
#2
Qué locura
#6
Basura sionazi (muy bien escrita, eso sí)
