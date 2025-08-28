Sionismo profundo

Punto de vista de un sionista convencido. Una de las mentes más brillantes de la ciencia moderna. Y un pro-genocidio como explica en el artículo. Lo traigo para que podamos leer lo que piensan los sionistas inteligentes no políticos ni israelies. [EN]
| etiquetas: sionismo , israel , genocidio
No tenemos que imaginar nada ni enredarnos con falacias lógicas. Tenemos muy claro que los que han matado a familias enteras son los sionistas. Pueden hacer las piruetas que quieran.
Aviso para meneantes: Ese tio, con su 180 de CI, está enfermo. Le han lavado su extraordinario cerebro como al resto de los sionistas.
Lo que no se da cuenta, no puede, es que los dos primeros párrafos se pueden leer desde el punto de vista palestino sin cambiar absolutamente nada.