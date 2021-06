Sinead O'Connor se retracta del anuncio de retirada que hizo tras tomar «unos whiskies»

Que el alcohol y Twitter no hacen buena combinación es algo que sabe todo usuario con experiencia. Este martes, dos días después de anunciar su retirada de la música tras tomarse «unos whiskies», la cantante irlandesa ha vuelto a la red social para decir que no, que no lo deja. «Que le den al retiro. No me retiro. He permitido temporalmente que unos cerdos con lápiz labial me jodieran la cabeza» , ha tuiteado O'Connor', refiriéndose a los periodistas británicos