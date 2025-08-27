edición general
El síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad paralizante que brota en Gaza por la contaminación de comida y agua

La OMS alerta de la potencial propagación de esta dolencia, de la que ya se han detectado 85 casos, tres de ellos mortales.

pepel #3 pepel
Un arma más de Israel en su operación GENOCIDA.
#2 laruladelnorte
El brote supone la proliferación de otra enfermedad infecciosa en los 23 meses de contienda en el enclave, después de que los hospitales gazatíes hayan detectado también estallidos de polio, de cólera, de hepatitis A y de sarna. Antes de la actual ofensiva en Gaza, los casos de esta enfermedad paralizante se podían contar con los dedos de una mano.

Viven condenados,o los matan o se mueren...
#1 Khanbaliq
En House, o era Lupus o era Guillain-Barré.

Aprovecho para acordarme de todos los familiares vivos y muertos pisoteaos de cualquier sionista hijodeputa y de todos los que los apoyan.
