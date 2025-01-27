¿Por qué los sindicatos no hacemos más huelgas a la ofensiva si acostumbran a funcionar? [CAT]

Cuando el sindicato decide pasar a la acción, quien está cogida a contrapié es la empresa, que no está nada interesada en ruido ahora que está obteniendo buenos resultados. Las huelguistas controlan el calendario y lo adaptan según su estrategia y maximización de los efectos deseados. No es ningún secreto que funcionan: En un año, el sindicato que más huelgas realiza en Cataluña desde hace una década, la CGT, ha desplegado un mínimo de 10 huelgas ofensivas en el territorio de entre 7 días de huelga a dos años. En todas se ha conseguido mejoras.
| etiquetas: huelgas , lucha obrera
Habrá que esperar a que gobierne Pp para protestar e intentar mejorar la vida de la ciudadanía.
A este gobierno no tiene sentido, ya que todo lo que han tocado de la legislación laboral ha sido para mejorar condiciones de los trabajadores.
¿Insuficiente? Para mi gusto sí, pero siendo el primer presidente en mejorar condiciones laborales por ley en vez de empeorarlas desde Adolfo Suárez, pues no parece que tenga mucho sentido hacerles una huelga general.
Lo que tiene sentido, y ya que más allá del salario mínimo, poco se puede hacer desde la política, es hacer huelgas a empresas o incluso sectores donde las condiciones sean precarias y se nieguen los empresarios a mejorarlas.
No participo en eso, gracias.
Y luego porque los que controlan los medios de comunicación no están para nada interesados en dar voz a las huelgas de verdad, ya que SIEMPRE se han conseguido mejoras sociales.
Así va el país....