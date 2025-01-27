¿Por qué los sindicatos no hacemos más huelgas a la ofensiva si acostumbran a funcionar? [CAT]

Cuando el sindicato decide pasar a la acción, quien está cogida a contrapié es la empresa, que no está nada interesada en ruido ahora que está obteniendo buenos resultados. Las huelguistas controlan el calendario y lo adaptan según su estrategia y maximización de los efectos deseados. No es ningún secreto que funcionan: En un año, el sindicato que más huelgas realiza en Cataluña desde hace una década, la CGT, ha desplegado un mínimo de 10 huelgas ofensivas en el territorio de entre 7 días de huelga a dos años. En todas se ha conseguido mejoras.