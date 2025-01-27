edición general
16 meneos
20 clics
¿Por qué los sindicatos no hacemos más huelgas a la ofensiva si acostumbran a funcionar? [CAT]

¿Por qué los sindicatos no hacemos más huelgas a la ofensiva si acostumbran a funcionar? [CAT]

Cuando el sindicato decide pasar a la acción, quien está cogida a contrapié es la empresa, que no está nada interesada en ruido ahora que está obteniendo buenos resultados. Las huelguistas controlan el calendario y lo adaptan según su estrategia y maximización de los efectos deseados. No es ningún secreto que funcionan: En un año, el sindicato que más huelgas realiza en Cataluña desde hace una década, la CGT, ha desplegado un mínimo de 10 huelgas ofensivas en el territorio de entre 7 días de huelga a dos años. En todas se ha conseguido mejoras.

| etiquetas: huelgas , lucha obrera
14 2 0 K 164 actualidad
27 comentarios
14 2 0 K 164 actualidad
Comentarios destacados:    
Sandilo #1 Sandilo
Porque gobierna la izquierda y ahí os calláis como los vende obreros come gambas que sois.
13 K 44
Pacman #3 Pacman
#1 PSOE no es izquierda. Es lo que dicen por aquí
0 K 12
#4 Deperdidos
#1 Otro día le das una vuelta a que las empresas no son el gobierno y es ahí donde se produce la lucha sindical diaria.
3 K 47
Sandilo #7 Sandilo
#4 Las huelgas que cambian las cosas son las huelgas generales y todos sabemos que eso no va a pasar mientras que gobierne PSOE.

Habrá que esperar a que gobierne Pp para protestar e intentar mejorar la vida de la ciudadanía.
0 K 6
#10 Deperdidos
#7 Las huelgas generales están bien pero no hay que mitificarlas aunque deberíamos hacer más es en las empresas y sectores donde arrancamos mejoras de la patronal. El tema es que, salvando mil obstáculos, suelen funcionar. Pero se hacen muy pocas y donde más se hacen, Euskadi, es donde CURIOSAMENTE los convenios y condiciones son los mejores.
0 K 10
mente_en_desarrollo #25 mente_en_desarrollo
#7 A Zapatero le hicieron huelga general por su reforma laboral.

A este gobierno no tiene sentido, ya que todo lo que han tocado de la legislación laboral ha sido para mejorar condiciones de los trabajadores.
¿Insuficiente? Para mi gusto sí, pero siendo el primer presidente en mejorar condiciones laborales por ley en vez de empeorarlas desde Adolfo Suárez, pues no parece que tenga mucho sentido hacerles una huelga general.

Lo que tiene sentido, y ya que más allá del salario mínimo, poco se puede hacer desde la política, es hacer huelgas a empresas o incluso sectores donde las condiciones sean precarias y se nieguen los empresarios a mejorarlas.
1 K 28
#26 Deperdidos
#25 #7 y después otra de CGT por el Pensionazo de 65 a 67 años firmado por Psoe, ccoo, ugt.
0 K 10
MiguelDeUnamano #27 MiguelDeUnamano
#4 Tanto a él como a quienes le votan positivo los derechos de los trabajadores les importan una soberana mierda, tan sólo es un comentario para desviar la atención y atacar a la izquierda. Los típicos que, cada vez que hay una huelga, celebran cada porrazo como si lo estuvieran dando ellos.
0 K 16
#6 Deperdidos
#1 Por otro lado, es gracioso que menciones a CCOO y UGT cuando el artículo los descarta y se refiere a los que luchan por el trabajador.
1 K 26
Sandilo #9 Sandilo
#6 Yo no he mencionado ni a CCOO ni a UGT.
0 K 6
#11 Deperdidos *
#9 ¿Entonces llamas comegambas a CNT y CGT? :roll:
1 K 26
Sandilo #13 Sandilo *
#11 A todos los que se rinden a una ideología/partido en lugar de al obrero.
0 K 6
#15 Deperdidos
#13 No sé porqué me da que tu ideología está más a la derecha que el grifo del agua fría, fíjate tú.
0 K 10
Sandilo #16 Sandilo
#15 Me parece perfecto lo que te de a ti, lo que ha quedado bien claro es que persigues dándonoslos de ciego a todo aquel que comenta en el envío sin seguir la línea editorial que a ti te gustaría.


No participo en eso, gracias.
0 K 6
#18 Deperdidos
#16 Confundes debatir con censurar, pero ok.
0 K 10
Sandilo #20 Sandilo
#18 No parece muy abierto al debate que me digas que lo primero que hago es citar a UGT y CCOO cuando nunca los he nombrado, pero ok.
0 K 6
#23 Deperdidos
#20 Si te he dicho eso es porque me parecería surrealista que alguien diga de CGT, CNT, ELA, CSI y otros que son unos apoltronados comegambas cuando realizan la mayoría de luchas del estado. Y está tan extendida la traducción de 'sindicatos' a 'ccoougt' que la gente no se da cuenta que cuando escupe sobre todos los sindicatos lo hace sobre gente que se está dejando la piel y la salud y no tiene la culpa de lo que otros hagan.
0 K 10
Suigetsu #8 Suigetsu
#1 El PSOE es un partido de centro presionado por su pacto con la izquierda. Esto para empezar.
Y luego porque los que controlan los medios de comunicación no están para nada interesados en dar voz a las huelgas de verdad, ya que SIEMPRE se han conseguido mejoras sociales.
1 K 20
#22 malditopendejo
Acojonante como los lúmpenes se meten con los sindicatos que ganan batallas.

Así va el país....
1 K 18
#24 Deperdidos
#22 Patético, los mejores soldados de la patronal contra ellos mismos.
1 K 18
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Mejor pelar gambas.
1 K 17
#14 Deperdidos
#12 chupito por cada uno que responde como si "sindicatos" fuera "ccoo y ugt". Acabaré en la UCI.
1 K 18
#19 Deperdidos
#17 Goto #14 {0x1f605}
0 K 10
#17 guillersk
A las mariscadas!!!!
0 K 10
#21 malditopendejo *
ni la entradilla lees. 10 huelgas lleva CGT ya. Para #_1, que ignora a todo el mundo.
0 K 8
BlackDog #2 BlackDog *
Tenían que reformar la sede, ya para el año que viene si eso www.elmundo.es/economia/2025/01/27/679239f2e9cf4ae6758b45ad.html
0 K 6
#5 Deperdidos
#2 El artículo evidentemente descarta lo que haga o deje de hacer CCOO y UGT, menciona al resto. Que luchan y cada vez que lo hacen obtienen resultados pero van a medio gas. La respuesta no es tan sencilla como una frase cortante en Twitter o MNM.
0 K 10

menéame