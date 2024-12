“Sindicatos” acuerdan que la Comunidad de Madrid baje el sueldo a los trabajadores que se movilicen

Por las fechas lo parece, pero no es una inocentada. CC.OO., UGT, CSIF y CSIT han firmado un convenio en el que se comprometen a no promover ninguna medida de conflicto colectivo, so pena de rebajas salariales a los trabajadores. Pero lo mejor es que no es cualquier convenio, sino el convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid; o sea: el convenio de los trabajadores “de Ayuso”, para entendernos. Este convenio ya está publicado en el Boletín Oficial de Madrid y entrará en vigor el día 1/1/25.