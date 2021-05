Pese a la elevada cuantía de las multas a las que se exponen los conductores por no tener el debido seguro obligatorio contratado o por no tener tampoco la ITV en regla, todavía queda un porcentaje relevante de vehículos que no tienen ni lo uno ni lo otro en regla. Además del riesgo de sanción, no disponer de seguro o no superar la ITV como se exige pone en peligro al resto de usuarios con los que se comparten a diario las vías.