Protección Civil Alquerías ha hecho público un comunicado donde advierte de que los últimos eventos festivos de varias pedanías de Murcia no contaron con su asistencia porque los alcaldes pedáneos, por primera vez en décadas, no la autorizaron. Advierte que en caso de emergencia si actuarán tengan o no autorización porque priorizan la salud pública a los trámites administrativos de los alcaldes pedáneos de Murcia.