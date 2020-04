Sin acceso a la UCI ni a respirador con 78 años

Para algunas familias la reciente recomendación del Ministerio de Sanidad de no discriminar por edad a nuestros mayores llega tarde. Es el caso de la familia de Loli. Loli no tenía patologías previas y gozaba de un buen estado de salud hasta que se contagió de Covid-19. Estando hospitalizada su estado se agravó, pero no pudo entrar en cuidados intensivos. La familia denuncia discriminación por edad y pide que se abra una investigación