'Los Simpson': Hank Azaria se plantea dejar de poner voz a Apu tras la controversia

Hank Azaria, el encargado de doblar a numerosos personajes de Los Simpson como el Jefe Wiggum, Moe o Cletus, podría dejar de prestar su voz a Apu Nahasapeemapetilon. En su visita al 'talk show' The Late Show With Stephen Colbert, el actor ha abordado la reciente controversia generada en torno al icónico personaje y la visión profundamente estereotipada del mismo. La problemática fue abordada por el cómico Hari Kondabolu en el documental The Problem with Apu, sobre el que el propio Azaria aseguró que debíamos reflexionar.