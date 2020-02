Un simple kiwi demuestra que los alimentos ecológicos perjudican el medio ambiente

No está nada claro que tengan un mejor sabor, no han demostrado ser más saludables, son definitivamente mucho más caros y, como colofón, no son más respetuosos con el medio ambiente, lo cierto es que pueden ser muy perjudiciales… ¿Puede ser ecológico un producto que viaja 20.000 kilómetros en avión, barco y camiones? En el ciclo de vida de un kiwi al menos el 44% de las emisiones de CO2, principal gas responsable del cambio climático, son relativas a su transporte.