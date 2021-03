Simón rectifica sobre las manifestaciones del 8-M: "Me llamó la atención lo mal que me había expresado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha querido matizar este lunes las palabras que el pasado jueves pronunció sobre las manifestaciones para el 8-M y su diferencia con los pasos de Semana Santa. "Me sorprendió lo mal que me expresé", ha señalado en rueda de prensa para remarcar que todo acto donde no se puedan garantizar las medidas de seguridad "se debe evitar".