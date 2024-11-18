Silvia Intxaurrondo aporta la cronología clave de la gestión de Mañueco en los incendios de Castilla y León

La Hora de La 1 recapitulaba a los espectadores la gestión del Gobierno de Castilla y León durante la crisis de incendios en el día que Mañueco comparecía en el Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León. Antes de dar paso al vídeo, Intxaurrondo recordaba las críticas que ha recibido Mañueco, entre las que se encuentran la "tardanza en reaccionar" o la "falta de previsión y coordinación".