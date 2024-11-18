Silvia Intxaurrondo aporta la cronología clave de la gestión de Mañueco en los incendios de Castilla y León

La Hora de La 1 recapitulaba a los espectadores la gestión del Gobierno de Castilla y León durante la crisis de incendios en el día que Mañueco comparecía en el Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León. Antes de dar paso al vídeo, Intxaurrondo recordaba las críticas que ha recibido Mañueco, entre las que se encuentran la "tardanza en reaccionar" o la "falta de previsión y coordinación".
Rápido, un camión de Hemoal para
la fascistadalos que piensan diferente.
Ya veo que la izquierda vuelve a las andadas como en la Dana, que es aprovechar cualquier desgracia para hacer campaña.
En la DANA la derecha se fue a quitar barro mientras la izquierda hablaba de mociones de censura para pillar poltrona:
elpais.com/espana/2024-11-18/compromis-ofrece-sus-diptuados-a-los-soci
Prioridades.
Ahora se les ve venir por el mismo camino, Después se preguntan que como que sube la derecha y se hunde la izquierda.
Demuestra una sola mentira en lo que dice Silvia