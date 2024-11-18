edición general
Silvia Intxaurrondo aporta la cronología clave de la gestión de Mañueco en los incendios de Castilla y León

La Hora de La 1 recapitulaba a los espectadores la gestión del Gobierno de Castilla y León durante la crisis de incendios en el día que Mañueco comparecía en el Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León. Antes de dar paso al vídeo, Intxaurrondo recordaba las críticas que ha recibido Mañueco, entre las que se encuentran la "tardanza en reaccionar" o la "falta de previsión y coordinación".

#2 Leon_Bocanegra *
Ostia , la Intxaurrondo!
Rápido, un camión de Hemoal para la fascistada los que piensan diferente.
5 K 71
#3 chavi
#2 Rápido, mata al pianista !!!
0 K 14
nereira #1 nereira
Ese mismo fin de semana ya ardían, sin control, algunas zonas de la región, como Las Médulas, y se producían los primeros desalojos. Días más tarde, el lunes 11 de agostro, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalaba que el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente se encontraban de vacaciones. Tal y como recordaba el vídeo, Mañueco regresó esa misma noche, pero Juan Carlos Suárez-Quiñones aún se encuentra desaparecido de la esfera pública.
1 K 31
victorjba #5 victorjba
Pero al consejero todavía le daba tiempo a comer xD
0 K 15
Sandilo #4 Sandilo
Silvia Hintxa-Hedionda haciendo de las suyas.

Ya veo que la izquierda vuelve a las andadas como en la Dana, que es aprovechar cualquier desgracia para hacer campaña.

En la DANA la derecha se fue a quitar barro mientras la izquierda hablaba de mociones de censura para pillar poltrona:

elpais.com/espana/2024-11-18/compromis-ofrece-sus-diptuados-a-los-soci


Prioridades.

Ahora se les ve venir por el mismo camino, Después se preguntan que como que sube la derecha y se hunde la izquierda.
5 K -64
Kantinero #6 Kantinero *
#4 En la DANA la derecha se fue a quitar barro

xD xD xD xD xD xD xD xD

Demuestra una sola mentira en lo que dice Silvia
1 K 23
fareway #7 fareway
#4 Tu escozor te delata... Aún te duele que ella solita le metiera las cabras al corral a Feijóo en su comparecencia en RTVE y dejara sus mentiras en evidencia.
1 K 25

