Silicon Valley quiere reinventar los cementerios

En un bosque al sur de Silicon Valley, la nueva empresa emergente, Better Place Forests, quiere crear un mejor cementerio. “Los cementerios son muy costosos y terribles, y básicamente sabía que algo tenía que ser mejor”, dijo Sandy Gibson, director ejecutivo de Better Place. “Buscamos rediseñar la experiencia del fin de la vida”. El equipo de Better Place acaba de inaugurar un bosque en Point Arena, California; ya puso a la venta los árboles en una segunda ubicación, en Santa Cruz, y está desarrollando cuatro sitios más en Estados Unidos.