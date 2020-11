Silencios atronadores

La libertad para salir a tomarse unas cañitas. El contexto de pandemia, que implica restricciones en el movimiento de las personas por una cuestión de salud pública, enerva a los que no dijeron esta es boca mía ante la ley mordaza. Encarcelar a unas personas injusta y arbitrariamente no es suficiente acicate para salir a la calle y clamar contra este abuso del estado. Pero cuidado, no les cerréis el bar ni impidáis acudir a sus segundas residencias.