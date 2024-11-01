El silencio de la Junta aboca a las mujeres afectadas por el escándalo de los cribados a denunciar en los juzgados

El silencio de la Junta ante las reclamaciones patrimoniales presentadas por las mujeres afectadas por el grave escándalo de los cribados de cáncer de mama está abocando ya a estas a acudir a los juzgados. Así lo han denunciado algunas de estas mujeres y la presidenta de la Asociación AMAMA de Sevilla, Ángela Claverol, a las puertas de los juzgados de la capital hispalense.