Sigo sin ver las ventajas que tiene que los niños deban pasar al instituto con solo doce años, ¿a qué viene tanta prisa?

Llegó el día. Miles de niños de doce años (y once) han dejado el cole para pasar al instituto. La verdad es que sigo sin ver claro qué ventajas tiene esta medida. Cuando la EGB, los alumnos iban al instituto con catorce años. En mi modesta opinión no pasaría nada por volver a ese modelo. Siempre lo digo: un menor no puede ser juzgado hasta que cumple los 14 años, pero, en cambio, tiene que ir al instituto con doce. Si entendemos que no están maduros para afrontar su responsabilidad penal hasta los 14, ¿por qué entendemos que sí están maduros pa