Siete veces ETA

Sé que hay personas que entienden la libertad como un privilegio exclusivamente cuando la ejercen ellos y no para todo el mundo. Sé que la repetición de cierto vocabulario para referirte a alguien o a algo no es casual, sino que casi siempre busca generar una etiqueta. Sé que cuando a alguien no le beneficia hablar de un determinado tema basta con sacar otro, o simplemente atacar al que tienes enfrente, y también sé que la porra de hoy me va a servir para las sesiones que quedan hasta 2022.