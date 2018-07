No hay una avalancha, ni una oleada, ni un tsunami que esté azotando las costas andaluzas, la calamidad es que miles se ahogan intentando llegar a Europa. No hay una "avalancha" de inmigrantes. No estamos desbordados. no son cifras inmanejables. No nos ha cogido por sorpresa. Lo que está pasando no es por efecto llamada del Aquarius. Europa no sufre una crisis migratoria. No sobran inmigrantes.