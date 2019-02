Siete artistas españoles que han hablado abiertamente de ansiedad y depresión

Salud mental. No es tan difícil pronunciarlo. Y, sin embargo, muchas veces cuesta hablar de ello, por el tabú, por el estigma o por el qué dirán. "Me costó verbalizarlo, pero en el momento en que terminé el disco, supe que quería ver a una psicóloga. Decidí hacer de influencer, esa malsonada palabra, y me sinceré", contaba el cantante Rayden en una entrevista para El HuffPost. En esa misma charla reconoció que tuvo ataques de ansiedad recurrentes durante la grabación de su último disco, Sinónimo, y que sintió que necesitaba "recolocarlo todo"