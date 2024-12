La sierense, Irene García, campeona internacional de Bikini Fitness

La vecina de Cardaño en Carbayín Alto, Irene García de 33 años, se ha proclamado campeona internacional en Bikini Fitness. “Siempre me ha gustado el deporte, desde pequeña lo he practicado, sobre todo patinaje y natación, en los clubes Patín Siero y en el de natación Les Comadres. Pero los tuve que dejar porque me fui a estudiar la carrera de enfermería a León. Fue en 2019 luego cuando decidió regresar a hacer deporte y me apunté al gimnasio. En principio entrenaba en el polideportivo de Pola de Siero e iba a la piscina, por mi cuenta”