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'Siemprevivas', un retrato de la madurez con seis trabajadoras sexuales mayores de 60 años: “Esta vieja no está muerta”

'Siemprevivas', un retrato de la madurez con seis trabajadoras sexuales mayores de 60 años: “Esta vieja no está muerta”

El documental que se presenta en el Festival D'A de Barcelona es una oda a la amistad y a la resistencia desde los márgenes contado desde la ternura, sin sensacionalismos. “Yo veo mi trayectoria y me aplaudo a mí misma. Todo lo que he pasado… Miro hacia atrás y pienso que esto podría ser una película”. Quien habla es Laura Vilar, una mujer de 67 años, una “pionera” de la lucha trans en España, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona y trabajadora sexual.

| etiquetas: documental , festival siempre vistas
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