Sexo, mentiras y feminismo: psicopatología de la vida privada

El libro "Lo sexual es político (y jurídico)" del profesor de filosofía del derecho Pablo de Lora, termina con una cita de "The sceptical feminist" de Janet Radcliffe: “El feminismo depende de principios morales de los que deriva: no puedes argüir que las mujeres son injustamente tratadas sin disponer de principios que son lógicamente previos a tu reivindicación, y el debate sobre esos principios no es un debate feminista”. Ese fue uno de los párrafos en los que también yo me detuve, casi diría que con júbilo, cuando leí a Radcliffe.