Los servicios sociales roban a nuestros hijos sin un resplado judicial -Comando Actualidad en RTVE  

Denuncias que el sistema roba a sus hijos por decision de tecnicos administrativos y sin que un juez lo decida. "No se entiende que se lleven a un niño de un lugar supuestamente malo, para que se lo lleven a otro peor todavia". "lo niños no suelen ser escuchados y cuando son escuchados no son tomados en consideracion" "Hemos conseguido que los servicios sociales de menores den miedo" "Los centros reciben unos 7000e/mes por menor" "tanto la administracion como la parte que se beneficia del desamparo tienen intereses economicos"