Un Servicio Público no puede negarse y decir que no tiene medios para acudir a un rescate, afirma un bombero del SEPA

"Después de que la Guardia Civil informase de que tuvo que actuar en el Alto de la Marta y en el Puerto de El Palo porque "el 112 de Asturias no tenía personal" Manuel Sordo responde. Ha negado que el SEPA no cuente con personal disponible para acudir a este tipo de emergencias. "No es cierto, a las emergencias hay que ir, hay que atenderlas como sea", ha aseverado, incidiendo en que lo sucedido el sábado no tiene nada que ver "con los descerebrados del Angliru". "Es gente que quedó atrapada y hay que ir a atenderla, es una irresponsabilidad"