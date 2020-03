De series y música a libros y videojuegos gratis para la cuarentena: el coronavirus hace que creadores liberen sus obras

Ayer destacábamos los videojuegos que algunas compañías han puesto a disposición de aquellos jugadores que no quieran gastar dinero, pero que aún así (como todos) no tengan más remeddio que quedarse en casa unas semanas. Pero aunque no seas aficionado a los videojuegos, hay muchas otras opciones para que pases este confinamiento lo más rápidamente posible. Ya hay plataformas de entretenimiento, como Movistar, que ha mejorado su periodo gratuito de Movistar+ Lite con nuevos canales infantiles, y no sería demasiado extraño que otras plataformas