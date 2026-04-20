La serie Peep Show al completo en YouTube

La serie protagonizada por David Mitchell y Robert Webb se encuentra al completo en Youtube.

Es una serie cómica cuyos capítulos duran unos 20 minutos. Relata la vida de sus protagonistas: dos jóvenes entrando en la vida adulta compartiendo apartamento en Londres. Sus desventuras y su inescapable destino de perdedores.

La serie se graba desde el punto de vista de sus personajes, de ahí el título. Aunque nunca disfrutó de grandes audiencias, se considera una serie de culto.

Entre los personajes secundarios, se encuentra Sophie interpretada por Olivia Colman, actriz reconocida por su trayectoria globalmente.

Más información: es.wikipedia.org/wiki/Peep_Show_(serie_de_televisión)?wprov=sfla1

Canal: youtube.com/@officialpeepshow?si=LejV5OZxEvVCWue2