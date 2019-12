Sergi Rivas: de no poder andar a Campeón de España de Snowboard

Cuando a Sergi Rivas los médicos le dijeron que no podría volver a caminar, no se lo podía creer. Acaba de sufrir un accidente de tráfico, que le dejó nada menos que un mes y 37 días en coma. El personal sanitario no tenía todas consigo de que despertara de ese letargo, pero lo hizo. Por ello, cuando le explicaron las pocas probabilidades que tenía de volver a levantarse no los tomó en serio. Ya había desafiado a su destino una vez, así que podía volver a hacerlo.