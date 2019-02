El SERGAS admite que contrata pediatras y médicos de familia sin el título necesario

La gerencia del área sanitaria de Santiago -que dirige Eloína Nuñez, prima del presidente de la Xunta- reconoce casos "excepcionales" de contratación de médicos sin especialidad. Lo hace eso si horas después de la denuncia realizada por el sindicato CESM.Explica que estos facultativos, aunque no cuentan con especialidad sí que tienen título de medicina homologado, y fueron contratados "siempre y cuando no había otra opción", con el fin de "garantizar que la población no quedara desatendida en ningún momento".