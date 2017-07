¿Por qué ser agricultor no es una profesión de moda?

Durante mucho tiempo la profesión de agricultor se ha considerado un trabajo duro, de bajos ingresos y una profesión solo para quienes no valen o no les gusta estudiar; pero nada que ver con la realidad o, por lo menos, no mucho más que algunas otras profesiones. Las zonas rurales cada vez están mejor comunicadas, tienen acceso a muchas comodidades y la incorporación de maquinaria y nuevas tecnologías hacen más llevadero este trabajo, a la vez que dan más libertad a los agricultores.