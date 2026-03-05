El SEPE tiene que pagarle casi 9.000 euros por cobrar durante tres años un subsidio menos ventajoso por la carencia genérica

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Servicio Público de Empleo (SEPE) a abonar 8.937 euros a una mujer de Lanzarote. La razón es haberle denegado el subsidio para mayores de 52 años, que era el más ventajoso para ella, y concederle durante casi tres años una prestación de cuantía inferior. La decisión judicial considera que el cálculo de las cotizaciones que se le aplicó fue discriminatorio por su condición de trabajadora a tiempo parcial, lo que marca un hito en la lucha contra la brecha de género en las prestaciones s