¿Qué sentido tiene el odio entre Cataluña y España?  

Lo reconozco. Llevo muy mal que catalanes y españoles nos estemos odiando por culpa de nuestros gobiernos. Me parece injusto, insano y poco práctico (si me apuran), que sigamos cayendo en los mismos errores de hace miles de años. Como siempre, unos pocos de arriba manipulan a los de abajo para que se odien, y peleen en sus batallas. En este caso, lo hacemos para que esos gobiernos tapen sus vergüenzas. ¿Puede una poesía dar un poco de luz en este asunto?. Quizá no... ¡pero vale la pena intentarlo!