De chica, hacía colección de sellos (me apasionaban). Los compraba poco a poco, haciendo mi pequeña colección con mi propinilla (era como mi anillo de chatarra que me protegía más que un anillo de oro). Después, tuve todos los sellos que quise debido a que mi padre se involucró de lleno con mi pasión pero, ya no era mi esfuerzo, mi lucha personal, por conseguir ese sello a cambio de quitarme otro pequeño capricho.