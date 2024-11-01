La sentencia del Tribunal Supremo que puede devolver a la vía pública los apellidos de Pemán o de Carranza en Cádiz

Cádiz ha vivido en los últimos años varios episodios más o menos polémicos relacionados con la retirada de elementos de la vía pública, o directamente de sus denominaciones, en base a la interpretación que el Ayuntamiento vino haciendo (en tiempos de José María González Kichi) de la Ley de Memoria Histórica. Pero esos argumentos pueden considerarse tumbados a tenor del pronunciamiento que el Tribunal Supremo ha hecho recientemente con el caso de Utrera Molina y la Diputación de Sevilla.