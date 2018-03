Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a volver a colocar el busto del rey en el salón de plenos

El consistorio ha recurrido la sentencia al TSJ catalán y asegura que de momento no recolocará la el busto porque el fallo no es firme.La jueza ha estimado la demanda interpuesta por la Delegación del Gobierno de Catalunya contra el consistorio por no atender al reglamento estatal.La justicia ya obligó el pasado octubre al Ayuntamiento de Badalona a recolocar la fotografía del rey que también habían retirado