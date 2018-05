La sentencia del caso Nóos se retrasa: no estará lista hasta junio

La sentencia firme del caso Nóos, en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se retrasa. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial calculan que no estará lista hasta al menos la primera semana de junio, pese a que en un inicio preveían tenerla cerrada para este mes de mayo. El motivo de la tardanza no es otro que la especial complejidad del caso, ya demostrada en primera instancia. Tras cinco meses de vista oral, la Audiencia de Palma dejó el caso visto para resolución en junio de 2016, pero no dictó su fallo hasta nueve mese