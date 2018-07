La sentencia que advierte a los violadores que "no es necesario insistir" si no hay consentimiento

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto 7 años de cárcel a un hombre que violó a una joven que había conocido en una discoteca y a la que había acompañado a su casa contra su voluntad. La sentencia explica que no hace falta "una importante violencia física" para considerar que fue una agresión y no un abuso, y envía un mensaje sobre el consentimiento: "No hace falta insistir para conseguir algo que otra persona está dispuesta a entregar voluntariamente". Los hechos ocurrieron hace dos años, él entró por la fuerza en su piso y la violó.