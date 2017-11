La "sensibilidad al gluten" puede que no sea causada por el gluten [ENG]

Estudio reciente afirma que las personas sensibles al gluten puede que no sean tan sensibles como creen. En cambio, hay algo más que puede ser el causante, y no es el gluten. El estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Oslo (Noruega) y la Universidad Monash (Australia), se publicó en la revista Gastroenterology. Se señala a una cadena de azúcar llamada fructanos. Se encuentra en trigo, cebada, centeno, etc y los resultados sugieren que la sensibilidad al gluten puede ser incorrecta y la causa sea debida a dichos fructanos.