La razón de que la gente se refiera a Irene Montero como la novia de Iglesias; no es solo que sea la novia de Iglesias, sino la sospecha fundadísima de que no tendría el poder que tiene si no lo fuera. De toda la vida se ha llamado “nepotismo”, y tiene muy poco que ver con machismos, feminismos y otras etiquetas ideológicas para echar balones fuera.