Una señora de 80 años adelanta a Fernando Alonso en la cola del supermercado

«Iba a mi aire haciendo la compra, viendo qué me apetecía, qué iba a cocinar, qué hacía falta en casa. Si hacían falta toallas porque, no sé, tengo unas súper usadas y tuve un problema; o si tenía que comprar algo para reparar la casa fuera; o si tenía que comprar papel de regalo, celo y tijeras para un regalo… en fin, todo esto, cuando, de repente, de forma totalmente inesperada, todo tembló y vi que me adelantaba como loca esa señora», explica Alonso, aún impactado.