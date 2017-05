El señor Francisco Franco, el pucherazo del 36 y la democracia acomplejada (Opinión)

Nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida,no puede estar enterrado con los honores de un faraón y que las víctimas merecen salir de las cunetas. Si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria: no analizaríamos el porqué de la negativa del PP a apoyar esta iniciativa.No nos preguntaríamos las razones por las que su portavoz en el debate parlamentario buscó mil y una excusas..olvidar que Felipe González tuvo 15 años para desmantelar los vestigios de la dictadura y no quiso..